Андронов Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андронов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44890. АНДРОНОВЪ, ПАВЕЛЪ ИВАНОВЪ. К. Пронск. у., Букринск. в., д. Шакшина, 15 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Сокольническ. уч. г. Москвы, 172 М. (покуш.), въ испр. пріютъ до исправл. или до 18 л. возр., а при неимѣніи мѣстъ, тюр., отд. для малолѣтн., 1 м. и 2 м. Исп. 28 Мая 905.
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