Беляк Ян Станиславов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беляк
- Имя
- Ян
- Отчество
- Станиславов
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101233. БѢЛЯКЪ, ЯНЪ СТАНИСЛАвовъ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Люблинск. у., гм. Конопница, д. Верещинь; — Люблинск. О. С., 5 Апр. 911, 152, 152¹, 1 ч. 1655, 5 п. 1659 и 3 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 1728 и 910 г. № 98961, арест. отд. 1 г. Исп. 30 Іюня 911, счит. ср. съ 19 Авг. 910. | 905 86092 1647 У. | 902 61586 170¹ М.
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