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Пикулев Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пикулев
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 200
Источник
Скан
Оригинальная запись
27686. ПИКУЛЕВ, ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Чердынск. у., Зулинск. в.; — Н. С. 2 уч. г. Перми. Спекуляц., лиш. св. 1 г. Исп. 30 янв. 920.

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