Карданов Муса Уришевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарданов Муса Уришевич

Карданов Муса Уришевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карданов
Имя
Муса
Отчество
Уришевич
Дата исполнения приговора
16 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4342. КАРДАНОВ МУСА УРИШЕВИЧ, 25 л., Баксанск. окр., с. Заюковского. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. 143, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 16/І—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close