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Будаев Иван Михеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Будаев
Имя
Иван
Отчество
Михеев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
130372. БУДАЕВЪ, ИВАНЪ МИХЕЕВЪ. К. Лебедян. у., в. и с. Слободскаго, 18 л.; — М. С. 5 уч. г. Томска, 1 и 6 п. 13, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.

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