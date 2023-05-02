Будаев Иван Михеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Будаев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михеев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130372. БУДАЕВЪ, ИВАНЪ МИХЕЕВЪ. К. Лебедян. у., в. и с. Слободскаго, 18 л.; — М. С. 5 уч. г. Томска, 1 и 6 п. 13, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Сент. 909.
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