Лужецкий Фома Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лужецкий
- Имя
- Фома
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 27 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8270. ЛУЖЕЦКИЙ ФОМА ПЕТРОВИЧ, 22 л., Балтск. окр., Красноярск. в., с. Лабушны. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 180п. «ж», 208 ч. 3, лиш. св 3 г. Исп. 27 сент. 923.
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