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Малыгина Анна Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малыгина
Имя
Анна
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8653. МАЛЫГИНА АННА ФЕДОРОВНА, 30 л., г. Иркутска. Иркутск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. 2 м. 10 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 дек. 923.

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