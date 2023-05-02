Кржижевский Александр Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кржижевский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 09 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87203. КРЖИЖЕВСКІЙ, АЛЕКСАНДРЪ Францевъ. К. Цѣханов. у., гм. Бартулты, д. Голяны, 19 л., рд. въ г. Варшавѣ; — Виленск. О. С., 140,148, 152 и 3 ч. 309 У., тюр. 3 г., съ зач. 4 м., отб. наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 66030. Исп. 9 Янв. 908. | 905 88878 1647 У. | 903 57202 172 М. 904 14888 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.