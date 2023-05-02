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Парфенов Афанасий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Парфенов
Имя
Афанасий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7471. ПАРФЕНОВ АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 29 л., Оренбургск. у., Дмитриевск. в, с. Успенки. В. Т. Триб. Туркестанск. окр Ст. 180-а, лиш. св. 10 л. и пор пр 3 г. Исп. 25 сент. 923.

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