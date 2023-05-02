Лапин Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16558. ЛАПИН, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л. Гр. Угличск. у., Ильинск. в., д. Ходинец; — Н. С. 6 р. Ростовск. у. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 31 июля 920.
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