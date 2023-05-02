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Ивонин Иван Наумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивонин
Имя
Иван
Отчество
Наумов
Дата исполнения приговора
12 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
34018. ИВОНИНЪ, ИВАНЪ НАУМОВЪ. К. Ялуторов. у., Архангельск. в., д. Ивониной, 28 л., рд. въ г. Тобольскѣ; — М. С. 3 уч. Ялуторов. у. (во 2 р.; 1 р. Вол. С.), 169, 2 и 8 п. 170 и 3 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 12 Янв. 908.

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