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Зверев Константин Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зверев
Имя
Константин
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
30 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
4903. ЗВЕРЕВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, 18 л., Иркутск. у., Усть-Балейск. в., с. Горохова. Иркутск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 5 л. Исп. 30 марта 923.

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