Овсянников Дмитрий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овсянников
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43646. ОВСЯННИКОВЪ, ДМИТРІЙ ДАниловъ (онъ же Колесовъ и Воробьевъ, Иванъ Федоровъ). Сс.-посел. Александров. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 60 л.; — Иркутск. О. С. (въ 4 р.; 1 р. Губ. С), 134, 135 и 1651 У. и § ѴІ 438 У. о сс., во времен. завод. раб. на 1½ г. Исп. 31 Марта 907. | 98 95452 У. о сс. | 88 51973 294, 309 и 977 У.
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