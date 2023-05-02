Али-Оглы Насыр-Байрам
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Али-Оглы
- Имя
- Насыр-Байрам
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44825. АЛИ-ОГЛЫ, НАСЫРЪ-БАЙРАМЪ. К. Шаруро-Даралагезск. у., с. Кличлу, 25 л.; — М. С. Зангезур. Мир. отд., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Мая 905.
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