Калашников Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калашников
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 120
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4163. КАЛАШНИКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 45 л., Кунгурск. окр., Троельжанск. в., д. Барбутово. Н. С. 4 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. «е», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 31/Х—24.
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