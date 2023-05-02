Двойников Никифор Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Двойников
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 102223. ДВОЙНИКОВЪ, НИКИФОРЪ СЕменовъ, 15 л. К. Харьков. у., Безмодовск. в., сл. Васильцева, рд. въ г. Харьковѣ; — Харьков. О. С. 19 Янв 911, 11 и 1 п. 170¹ М., тюр. 3 м. Исп. 21 Апр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 908 г. №123625 и 910 г. № 143168, кот., пост. по сов. съ приг. М. С. 1 уч. г. Харькова отъ 31 Окт. 907 г. (169 М., тюр. 3 м.) и М. С. 4 уч. г. Харькова отъ 7 Нояб. 908 г. (169 М., тюр. 3 м.) и приг., напеч. въ 909 г. № 37748. | 910 120821 1647 У. | 910 3874 1647 У.
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