Зеленин Сергей Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 12 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4922. ЗЕЛЕНИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ, 36 л., Богородицк. у., Чернявск. в., д. Алексеевки. Московск. Губсуд. Ст. 86 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 мая 923.
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