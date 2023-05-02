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Зеленин Сергей Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зеленин
Имя
Сергей
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
12 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4922. ЗЕЛЕНИН СЕРГЕЙ ЕГОРОВИЧ, 36 л., Богородицк. у., Чернявск. в., д. Алексеевки. Московск. Губсуд. Ст. 86 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 мая 923.

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