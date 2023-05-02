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Судаков Филипп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Судаков
Имя
Филипп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
29281. СУДАКОВ, ФИЛИПП ИВАНОВИЧ, 18 л. Гр. Орловск. у., Оршанск. в., с. Сабурова; — Н. С. 6 уч. Орловск. окр. Кража, лиш. св. 1 г., по амн. нак. замен. пр. р. 6 м. Исп. 23 сент. 920.

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