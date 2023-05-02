Костин Егор Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостин Егор Емельянович

Костин Егор Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костин
Имя
Егор
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
25 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6739. КОСТИН ЕГОР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 16 л., Фатежск. у., Сдобниковск. в. и с., Н. С. Пресненск. р. г. Москвы, Ст. 180, лиш. св. 1½ г., Исп. 25 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.