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Денисюк Павел Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Денисюк
Имя
Павел
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
13 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3846. ДЕНИСЮК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 21 г., Рд. в Седлецк. г., Бельск. у., Заволжск. в. и д. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 116 и 186, лиш. св. 1 г. Исп. 13 мая 923.

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