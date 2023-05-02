Денисюк Павел Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисюк
- Имя
- Павел
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3846. ДЕНИСЮК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 21 г., Рд. в Седлецк. г., Бельск. у., Заволжск. в. и д. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 116 и 186, лиш. св. 1 г. Исп. 13 мая 923.
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