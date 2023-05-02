Гинзбург Арон Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гинзбург
- Имя
- Арон
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46054. ГИНЗБУРГЪ, АРОНЪ МОИСЕЕВЪ. Сн. 1 гильд. куп. г. Витебска, 25 л., рд. въ м. Любавичахъ, Оршанск. у.; — Иркутск. С. П., 134, 135, 263 и 268 У., каторж. раб. 12 л. Исп. 12 Февр. 905.
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