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Манкос Николай Переклеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манкос
Имя
Николай
Отчество
Переклеевич
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
26324. МАНКОС, НИКОЛАЙ ПЕРЕКЛЕЕВИЧ, 30 л. Греческ. п; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Незаконн. действ., пр. р. 6 м. Исп. 5 июля 920.

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