Блохин Андрей Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блохин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45261. БЛОХИНЪ, АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВЪ. К. Данков. у., Мураевинск. в., д. Ольховъ, 17 л.; — Москов. Ст. С. М. С., 169 и 170 М., тюр. 6 м. Исп. 7 Іюня 905.
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