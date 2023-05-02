Садовников Степан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Садовников
- Имя
- Степан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 май 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 92688. САДОВНИКОВЪ, СТЕПАНЪ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Карташевск. в., д. Хуторовой, 32 л., рд. Рязанск. у., Лодъяневск. в., въ с. Березникахъ; — Томск. О. С., 119, 134, 135, 148, 13 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 7 Мая 908. | 900 21958 313 и 977 У. | 94 36006 169 М. | 98 9849 313 У. | 93 84127 169 М. | 96 97949 1651 У. | 92 67173 169 М.
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