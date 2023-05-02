Степпе Каспар Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Степпе
- Имя
- Каспар
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29220. СТЕППЕ, КАСПАР ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Рижск. у., Олайск. в. и с.; — П. С. Штаба войск. Т. А. О. П. Незак. действ., пр. р. 8 м. Исп. 1 дек. 920.
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