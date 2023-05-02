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Степпе Каспар Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Степпе
Имя
Каспар
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
29220. СТЕППЕ, КАСПАР ИВАНОВИЧ, 43 л. Гр. Рижск. у., Олайск. в. и с.; — П. С. Штаба войск. Т. А. О. П. Незак. действ., пр. р. 8 м. Исп. 1 дек. 920.

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