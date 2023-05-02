Кудрявцева Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Пелагея Матвеевна

Кудрявцева Пелагея Матвеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцева
Имя
Пелагея
Отчество
Матвеевна
Дата исполнения приговора
23 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 136
Источник
Скан
Оригинальная запись
25562. КУДРЯВЦЕВА, ПЕЛАГЕЯ МАТВЕЕВНА, 33 л. Гр. Валдайск. у., Новотроицк. в., д. Горушки; — Н. С. 1 Городск. р. 6 отд. г. Петрограда. Грабеж, лиш. св. 1 г. Исп. 23 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.