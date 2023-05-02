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Федосеев Иван Акимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосеев
Имя
Иван
Отчество
Акимов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
Источник
Скан
Оригинальная запись
140471. ФЕДОСѢЕВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольск. у., в. и с. Барановки, 43 л.; — Саратов. О. С. 8 Сент. 909, 12, 13, 169, 4 и 5 п. 170 М., 149, 152 и 1 ч. 294 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Окт. 909. | 902 112648 170¹ М. | 900 110871 294 У. | 86 13599 172 М.

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