Федосеев Иван Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федосеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140471. ФЕДОСѢЕВЪ, ИВАНЪ АКИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольск. у., в. и с. Барановки, 43 л.; — Саратов. О. С. 8 Сент. 909, 12, 13, 169, 4 и 5 п. 170 М., 149, 152 и 1 ч. 294 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 26 Окт. 909. | 902 112648 170¹ М. | 900 110871 294 У. | 86 13599 172 М.
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