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Мазалов Андрей Панкратьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мазалов
Имя
Андрей
Отчество
Панкратьевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8475. МАЗАЛОВ АНДРЕЙ ПАНКРАТЬЕВИЧ, 25 л., Тимск. у., Рагозецк. в., с. Грязново. Курск. Губсуд. Ст. ст. 106 ч. 2, 114 ч. 2, 226б, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 27 окт. 923.

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