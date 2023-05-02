Фелимонычев Федор Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФелимонычев Федор Васильев

Фелимонычев Федор Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фелимонычев
Имя
Федор
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
08 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
Источник
Скан
Оригинальная запись
140494. ФЕЛИМОНЫЧЕВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Пангаевъ). К. Городищен. у., Панцыревск. в., с. Кравнова, 24 л.; — Пензен. О. С. 114, 134, 135, 2 п. 2 ч. 1649 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 8 Мая 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close