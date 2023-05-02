Фелимонычев Федор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фелимонычев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 424
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140494. ФЕЛИМОНЫЧЕВЪ, ФЕДОРЪ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Пангаевъ). К. Городищен. у., Панцыревск. в., с. Кравнова, 24 л.; — Пензен. О. С. 114, 134, 135, 2 п. 2 ч. 1649 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 8 Мая 909.
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