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Домрачев Семен Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Домрачев
Имя
Семен
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4035. ДОМРАЧЕВ СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, 26 л., Минусинск. у., Кнышенск. в., и с. Н. С. 11 уч. Минусинск. у. Ст. 150, лиш. св. 2 г. Исп. 15 июля 923.

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