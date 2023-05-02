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Устюжанинов Павел Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устюжанинов
Имя
Павел
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
28 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 292
Источник
Скан
Оригинальная запись
10099. УСТЮЖАНИНОВ ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ, 27 л., Вятск. г., Слободск. у., Федосоевск. в., д. Великопольской. Н. С. 10 уч. Слободск. у. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 28/ІІІ—26.

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