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Хоботов Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хоботов
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
13125. Хоботов Петр Васильевич, 34 л., Тихвинск. у., Борисовщинск. в., д. Корталы. Н. С. 4 уч. Тихвинск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 11 сент. 926.

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