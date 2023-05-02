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Вышомирский Константин Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вышомирский
Имя
Константин
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
15 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45913. ВЫШОМІРСКІЙ, КОНСТАНТИНЪ Францевъ. Шляхт. Мазовецк. у., гм. Пищати, д. Вноры-Выпыхи, 39 л.; — Гм. С. 5 окр. Ломжин. у. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 15 Апр. 905. | 901 1437 172 М.

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