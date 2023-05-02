Вышомирский Константин Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вышомирский
- Имя
- Константин
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 15 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45913. ВЫШОМІРСКІЙ, КОНСТАНТИНЪ Францевъ. Шляхт. Мазовецк. у., гм. Пищати, д. Вноры-Выпыхи, 39 л.; — Гм. С. 5 окр. Ломжин. у. (во 2 р.), 169 и 8 п. 170 М., тюр. 9 м. Исп. 15 Апр. 905. | 901 1437 172 М.
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