Хинин Михаил Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хинин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 435
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140797. ХИНИНЪ, МИХАИЛЪ ИВАНОВЪ (онъ же Хрѣновъ). К. Княгинин. у., в. и с. Бутурлина, 23 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. Ст. М. С. 43 уч. 9 Окт. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 26 Окт. 909.
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