Мартынов Федор Мартынович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Мартынович
- Дата исполнения приговора
- __ март 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8804. МАРТЫНОВ ФЕДОР МАРТЫНОВИЧ, 21 г., Островск. у., Сонинск. в., с. Горушка. Н. С. 2 уч. Островск. у. Бандитизм, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Осужденный скрылся. Осужд. в марте 922.
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