Кулененков Иван Федосеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кулененков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федосеевич
- Дата исполнения приговора
- 03 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16391. КУЛЕНЕНКОВ, ИВАН ФЕДОСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Демидовск. у., Лоинск. в., д. Б.-Костылева; — Н. С. 3 уч. Демидовск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 3 февр. 920.
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