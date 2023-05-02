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Полук Прохор Трофимсвич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полук
Имя
Прохор
Отчество
Трофимсвич
Дата исполнения приговора
29 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10470. Полук Прохор Трофимсвич, 20 л., Новосибирск. окр. и р., д. Тогучика. Н. С. 3 уч. Новосибирск. окр. Ст. 180 п. п. "б", "в", лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 29 дек. 926.

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