Чеснойц Казимир Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеснойц Казимир Михайлов

Чеснойц Казимир Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеснойц
Имя
Казимир
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
18 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 273
Источник
Скан
Оригинальная запись
36693. ЧЕСНОЙЦЪ, КАЗИМІРЪ МИХАЙловъ (онъ же Чесновичъ). К. Вилен. у., Ворнянск. в., м. Михалишекъ, 33 л.; — Вилен. О. С. (въ 4 р.), 114, 134, 135, 148, 152 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 18 Февр. 905. | 903 44927 170 М. | 901 52014 172 М. | 902 118181 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.