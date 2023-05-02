Капустин Степан Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Капустин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17237. Капустин Степан Павлов., 49 л., Бийск. окр., Пристанск. р., д. Нижне Озерной. Бийск. Окр. С. Ст. ст. 17, 136, л. с. 3 г., п. п. 2 г. 9 нояб. 927.
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