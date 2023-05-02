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Капустин Степан Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Капустин
Имя
Степан
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 404
Источник
Скан
Оригинальная запись
17237. Капустин Степан Павлов., 49 л., Бийск. окр., Пристанск. р., д. Нижне Озерной. Бийск. Окр. С. Ст. ст. 17, 136, л. с. 3 г., п. п. 2 г. 9 нояб. 927.

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