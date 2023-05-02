Федоринин Гавриил Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоринин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 14 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 299
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12822. Федоринин Гавриил Дмитриев., 23 л., г. Ельца. Н. С. 1 уч. г. Ельца. Ст. 2 ч. 176 (ст. р.), л. с. 1 г. 14 янв. 927.
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