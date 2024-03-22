Ямалетдинов Гайнетдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ямалетдинов
- Имя
- Гайнетдин
- Дата исполнения приговора
- 05 сентябрь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 117241. ЯМАЛЕТДИНОВЪ, ГАЙНЕТдинъ, 27 л. К. Цивильск. у., Кошелеевск. в., д. Урмаева; — Казанск. О. С., 9 Авг. 911, 152, 152¹ и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Цивильск. у. отъ 5 Февр. 911 г. (519 У., арестъ 3 д.), арест. отд. 1½ г., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 5 Сент. 911. | 909 142160 170¹ М.
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