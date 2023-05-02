Красков Хрисанф Евдокимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красков
- Имя
- Хрисанф
- Отчество
- Евдокимович
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5047. Красков Хрисанф Евдокимович, 28 л., Семипалатинск. г., Бухтарминск. у., Катон-Каргайск. в., с. Белого. Семипалатинск. Г. С. Ст. ст. 142, 179, лиш. св. 6 л., 8 м. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10/Ѵ—26.
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