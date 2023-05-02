Мандель Карл Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мандель
- Имя
- Карл
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135783. МАНДЕЛЬ, КАРЛЪ ЯКОВЛЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Везенбергск. у.. д. Ментокъ, 37 л.; — У. Чл. О. С. п Мценск. у. 20 Окт. 909, 1 п. 170* М., тюр. 1 г. Исп. 20 Окт. 909. 907 5110 1633 У. | 95 97711 1647 У.
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