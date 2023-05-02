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Калинкин Тимофей Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калинкин
Имя
Тимофей
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
30 март 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
2933. КАЛИНКИН, ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 19 л. Гр. Жиздринск. у., Бутчинск. в. и с.; — Н. С. Жиздринск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 30 марта 919.

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