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Пиотровский Иосиф Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пиотровский
Имя
Иосиф
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6522. ПИОТРОВСКИЙ, ИОСИФ АНТОНОВИЧ, 42 л. Гр. г. Режицы;—Р. В. Т. Пермск., ж. д. Подлог, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр, на ½. Исп. 30 дек. 921.

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