Нюнин Николай Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нюнин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 332
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8598. НЮНИНЪ, НИКОЛАЙ НИКОЛАевъ, 30 л. Лиш. пр. сн. куп. г. Москвы; — Московск. Ст. М. С. Петровск. уч., 8 Дек. 910, 16¹ и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 8 Дек., счит. ср. съ 29 Нояб. 910.| 910 39592 1 Ч. 1655 У. | 908 53016 173 М.| 908 147615 170¹ М. | 907 75122 173 М.| 908 53017 169 М.
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