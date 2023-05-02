Евдокимова Екатерина Богданова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евдокимова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Богданова
- Дата исполнения приговора
- 15 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20078. ЕВДОКИМОВА, Екатерина Богданова. Мѣщ. г. Кронштадта (чернораб.), 45 л.; род. въ им. Пелиши, Лужск. у.; приг. Петергоф. Съѣзд. М. С. (въ 3 р., по разл.), по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 8 м. Исп. 15 Янв. 1887 г.
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