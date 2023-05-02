Огарков Василий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Огарков
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7981. ОГАРКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 21 г., Белоглинск. р., с. Медвежьего. Ставропольск. Губсуд . Ст. ст. 2 ч. 114, 180а, лиш. св. 5 л. 4 м. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 18 июля 924.
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