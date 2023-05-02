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Яценко Иван Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яценко
Имя
Иван
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 690
Источник
Скан
Оригинальная запись
29426. ЯЦЕНКО, Иванъ Семеновъ. Отст. ряд. (чернораб.), 48 л.; род. и прип. Переяслав. у., Березанск. в., въ с. Березани; приг. М. С. 3 уч. Пирятин. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 25 Дек. 1886 г.

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