Яценко Иван Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яценко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 25 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 690
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29426. ЯЦЕНКО, Иванъ Семеновъ. Отст. ряд. (чернораб.), 48 л.; род. и прип. Переяслав. у., Березанск. в., въ с. Березани; приг. М. С. 3 уч. Пирятин. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 5 м. Исп. 25 Дек. 1886 г.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.