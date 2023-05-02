Никитин Василий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Василий
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 423
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24533. НИКИТИНЪ, Василій. Кр. Гжатск. у., Дорск. в., д. Холмовъ (поденщ.), 20 л.; приг. Москов. Ст. М. С. Серпухов. уч., по 4 п. 14, 169 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 2 м. Исп. 12 Янв. 1887 г.
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